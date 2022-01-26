‘It looked so real’: ghostly ‘iceberg’ was a wonder of nature – just not an iceberg https://t.co/sA95fr5vbU— Simon Cocking (@SimonCocking) January 25, 2022
У берегов Канады заметили гигантский «призрачный» айсберг
Он оказался миражом.
Он оказался миражом.
Канадский фотограф Симона Энгельс, прогуливаясь вечером по парку на острове Ванкувер, заметила недалеко от берега плавающий гигантский айсберг. Недолго думая, она сфотографировала ледяную структуру, но уже через полчаса айсберг исчез из вида.
Энгельс отметила, что ни в одном СМИ не писали об огромной глыбе льда, которая каким-то невероятным образом смогла приплыть к Ванкуверу и не разбиться о множество архипелагов и узких проливов. Однако такая большая структура несомненно не могла остаться незамеченной.
Придя домой, Симона опубликовала фото айсберга в соцсетях и спросила совета у пользователей. Спустя время ее снимок стал вирусным. В комментариях специалисты объяснили, что айсберг на фото — всего лишь мираж.
На самом деле фотограф запечатлела не глыбу льда, а горный хребет Чем на материковой части Британской Колумбии, почти в 200 километрах от Ванкувера.
Иллюзию вызвала температурная инверсия, когда поток теплого воздуха наслаивается на холодный воздух и отклоняет лучи солнца вниз. Так что издалека заснеженные горные пики казались очень похожими на возвышающийся над океаном айсберг.
Энгельс отметила, что видела миражи в этом районе, но обычно они были еле заметными и движущимися. Такой четкий и стабильный мираж она видела впервые и до последнего была уверена, что сфотографировала настоящий айсберг.
Екатерина Гура