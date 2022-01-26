По занесенной снегом Греции пронеслись смерчи (видео)

В конце января на греческие острова обрушилась серия смерчей. По данным Национальной метеорологической службы, всего в разных районах было зафиксировано семь вихрей, некоторые их которых образовались в море, а затем вышли на берег.
Сообщается, что один из мощных смерчей вышел из воды на острове Андрос, еще один был замечен на острове Скопелос, расположенном чуть севернее. К счастью, никто не пострадал, а воронки быстро ослабли и пропали.
По словам специалистов, эти смерчи связаны с пришедшим в страну зимним штормом. Они часто сопровождаются сильными грозами, штормовым ветром, градом или, как в данном случае, снегом.
Напомним, что в воскресенье, 23 января, на Грецию и Турцию обрушился зимний шторм «Элпида», который принес резкое похолодание, сильный ветер и мощные снегопады. По словам жителей греческого острова Киклад, в последний раз такое количество снега в регионе было зафиксировано несколько десятков лет назад. Аэропорты и дороги в Греции и Турции частично остаются заблокированными.