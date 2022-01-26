В США изобрели искусственные «деревья», поглощающие углекислый газ

Массивные столбы, похожие на вертикальные стопки виниловых пластинок, в будущем могут взять на себя часть работы деревьев.
По крайней мере, так считают изобретатели из Аризонского университета в США, которые изобрели эти искусственные «деревья» для того, чтобы они поглощали углекислый газ и помогали сдерживать изменение климата, сообщает Daily Mail.
По словам профессора и изобретателя Клауса Лакнера, такие сооружения в тысячи раз эффективнее, чем их природные собратья. Диски в колоннах, диаметр которых составляет 1,5 м, покрыты химической смолой, которая улавливает из воздуха углекислый газ и отправляет его в специальные хранилища. Искусственные «деревья» пока что не умеют перерабатывать его в кислород, в отличие от живых.
Однако накопленный газ можно будет использовать в промышленности, предполагают ученые, например, в производстве синтетического топлива для самолетов.
Лакнер планирует создать три крупных фермы с искусственными «деревьями», первая из которых должна открыться в Аризоне уже в конце этого года благодаря правительственному гранту. Планируется, что после введения в эксплуатацию фермы будут поглощать тысячу тонн углекислого газа в день.