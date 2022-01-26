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18:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гипнотическое северное сияние наблюдали над Кольским полуостровом

Живописное зрелище.

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Жители Кольского полуострова 25 января могли наблюдать невероятное северное сияние, которое «танцевало» в ночном небе. Его запечатлели как профессиональные фотографы, так и обычные жители, любовавшиеся живописным атмосферным явлением из окон своих домов.

Кстати, в середине января завораживающее северное сияние с необычного ракурса могли наблюдать и пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Пермь.

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