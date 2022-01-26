Гипнотическое северное сияние наблюдали над Кольским полуостровом
Живописное зрелище.
Живописное зрелище.
Жители Кольского полуострова 25 января могли наблюдать невероятное северное сияние, которое «танцевало» в ночном небе. Его запечатлели как профессиональные фотографы, так и обычные жители, любовавшиеся живописным атмосферным явлением из окон своих домов.
Кстати, в середине января завораживающее северное сияние с необычного ракурса могли наблюдать и пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Пермь.
Екатерина Гура