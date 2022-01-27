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15:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледяной водопад сфотографировали в Китае

Замерзшая вода создала сказочный пейзаж.

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В конце января в китайских соцсетях стали вирусными снимки, сделанные в национальном лесном парке «Алихэ», в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Из-за резкого понижения температуры там застыли реки и небольшой водопад, который пользователи соцсетей назвали «ледопад». Льдом и инеем покрылось и все вокруг, создав сказочный зимний пейзаж с удивительными замерзшими скульптурами.

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