Ледяной водопад сфотографировали в Китае
Замерзшая вода создала сказочный пейзаж.
Замерзшая вода создала сказочный пейзаж.
В конце января в китайских соцсетях стали вирусными снимки, сделанные в национальном лесном парке «Алихэ», в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Из-за резкого понижения температуры там застыли реки и небольшой водопад, который пользователи соцсетей назвали «ледопад». Льдом и инеем покрылось и все вокруг, создав сказочный зимний пейзаж с удивительными замерзшими скульптурами.
Екатерина Гура