Ученые нашли одно из старейших описаний шаровой молнии в истории

Исследователи из Даремского университета, Великобритания, обнаружили в трудах монаха XII века Гервасия Кентерберийского старейшее в Англии и одно из наиболее ранних в мире описаний шаровой молнии.
Гервасий, который в основном вел записи о событиях в монастыре Крайстчерч и жизни короля и знати, также нередко описывал природные явления. Исследуя его рукопись «Хроника правления в Англии Стефана, Генриха II и Ричарда I», ученые нашли упоминание явления, похожего на шаровую молнию. Как писал монах, «чудесное знамение сошло недалеко от Лондона» 7 июня 1195 года. Согласно его записям, «из темного плотного облака появилась белая субстанция, которая приняла сферическую форму, огненным шаром опустилась к реке и некоторое время двигалась горизонтально».
По словам ученых, эта запись очень похожа на исторические и современные описания шаровых молний. Чтобы убедиться в правдивости описанного явления, исследователи изучили и другие описания природных явлений, встречающихся в летописях Гервасия. Например, они нашли упоминания о землетрясении и лунных затмениях, которые совпали с историческими данными.
Отмечается, что до сих пор самое раннее сообщение о шаровой молнии в Англии относилось к 1638 году.
Согласно историческим документам, она появилась 21 октября во время грозы в церкви деревушки Уидеком-ин-те-Мур графства Девон.
Отметим, что шаровая молния — это редкое природное явление, которое до сих пор остается не изученным. Очевидцы этого явления описывают шаровую молнию, как огненный шар диаметром от 25 сантиметров до нескольких метров, который существует продолжительное время и двигается по непредсказуемой траектории, но чаще — горизонтально. Несмотря на большое количество наблюдений шаровой молнии, ученые до сих пор не знают, как она образуется и какими свойствами обладает. Воспроизвести это явление в лабораторных условиях пока не получилось, пишет Phys.org.