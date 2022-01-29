На вулкане Кумбре-Вьеха появился пыльный вихрь (видео)
Он просуществовал несколько минут.
Он просуществовал несколько минут.
Вулканологи случайно стали свидетелями пыльного вихря, который образовался 27 января на одном из склонов вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах. Видео с этим атмосферным явлением опубликовал в соцсетях Институт вулканологии Канарских островов.
Пыльные вихри возникают у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности. Они вырастают до 10−20 метров в высоту, а в диаметре могут достигать 5 метров. Это явление существует недолго, максимум несколько минут.
Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма извергался с 19 сентября по 13 декабря 2021 года. Извержение привело к эвакуации населённых пунктов Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане, общий ущерб от извержения оценен в 843 млн евро.
Анна Лысенко