«Взрывной циклон». На Восточном побережье США — самый сильный снегопад за четыре года
На Восточное побережье США обрушилась снежная буря, которую считают самой сильной за последние четыре года. Эксперты предупреждают, что вскоре может начаться так называемый «взрывной циклон», когда происходит резкое падение давления, сопровождающееся сильным ветром и обильными осадками. Есть также вероятность, что из-за низкой температуры во Флориде начнут падать с деревьев ящерицы-игуаны.
В Нью-Йорке выпало уже около 30 см снега, а в Бостоне размер снежного покрова может достигнуть 61 см (предыдущий рекорд — 70 см снега — был установлен в этом городе в 2003 году). В прибрежных районах власти предупреждают о возможных наводнениях. В других регионах ожидаются порывы ветра ураганной силы.
Чрезвычайное положение объявлено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд и Вирджиния.
Заваленная снегом дорога в Массачусетсе | Источник:EPA
Из-за плохой погоды утром в субботу около 80 тыс. домохозяйств в штате Массачусетс остались без электричества. О возможных перебоях местные власти предупредили еще в пятницу. Также отменены около 5 тыс. внутренних авиарейсов, планировавшихся на выходные.
Кое-где к вечеру субботы рекорды по осадкам были уже побиты: в Атлантик-Сити, в штате Нью-Джерси, выпало 40 см осадков, таким образом увеличив месячный показатель до 88 сантиметров. Это безусловный рекорд (предыдущий максимальный показатель в 50 см был зафиксирован в 1987 году).
Что такое «взрывной циклон»?
По словам экспертов, в ближайшее время на Восточном побережье США может произойти метеорологическое явление, известное как «взрывной циклон», его иногда также называют «погодной бомбой», поэтому процесс формирования такого циклона американские ученые прозвали «бомбогенезом».
Это значит, что холодный воздух смешается с теплыми воздушными массами с моря, в результате чего атмосферное давление быстро упадет. Тогда образуется циклон, вызывающий сильный ветер и обильные осадки. Для того чтобы циклон отнесли к разряду «взрывных», давление в его центре должно упасть на 24 миллибара за 24 часа.
Впрочем, как отмечает американская телекомпания CBS, такие явления в США происходят несколько раз в год, а последний «взрывной циклон» ударил по Восточному побережью 27 октября прошлого года.
Национальная метеорологическая служба в Бостоне рекомендует гражданам по возможности оставаться дома. «Если вы вынуждены покинуть свой дом, возьмите с собой набор для выживания в зимних условиях. Если вы потеряетесь, оставайтесь рядом с автомобилем», — рекомендуют синоптики.
Помимо штата Массачусетс, шторм покрыл снегом Нью-Джерси, Филадельфию и другие районы.
Массачусетский метеоролог Брайс Уильямс тем в беседе с New York Times сказал, что наиболее сильными осадки будут в субботу вечером, а потом циклон пойдет на спад. «Если вам не нужно непременно выходить, мы всем советуем остаться дома до воскресенья», — говорит Уильямс.
На всем северо-востоке США впервые с 2018 года действует штормовое предупреждение.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в субботу закрыл террасы ресторанов и кафе, также отменена вакцинация от коронавируса. Позже он заявил репортерам, что город справляется со снегом «как хорошо смазанный механизм».
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что шторм «может быть опасным для жизни», поэтому местным жителям лучше «запастись пивом и переждать».
В Атлантик-Сити полиция попросила жителей «не увеличивать нагрузку на экстренные службы выходом из дома», а губернатор штата Фил Мерфи сказал, что шторм утюжит побережье Нью-Джерси.
В штате Коннектикут до воскресенья приостановлена работа общественного транспорта, а в Род-Айленде из-за опасных условий закрыты несколько мостов.
В областях, где действует штормовое предупреждение, проживает около 10 млн человек. В некоторых районах скорость порывов ветра достигает 21 м/с.
В некоторых прибрежных городах начались несильные наводнения. Си-эн-эн сообщает о подтоплении в городке Скитуат к юго-востоку от Бостона. «Когда снег совпадает с таким сильным ветром, снег — как иголки, которые вонзаются в людей, — рассказывает телеканалу сотрудник администрации городка Джим Бордо. — Видимость на нуле, мы расчищаем дороги насколько возможно быстро, но ветер снова их заметает».
Подтоплен также город Маршфилд, тоже находящийся на побережье неподалеку от Бостона. Залиты улицы и знаменитого рыбацкого городка Нантакетт.
А местное ведомство по охране дикой природы в своем «Фейсбуке» дает советы, как себя вести с упавшими животными.
В числе рекомендаций: ни в коем случае не приносить их домой или в свою машину (они могут оттаять и пустить в ход свои острые зубы и когти), не переносить животных в другую местность (это противоречит закону), если они очень мешают владельцам домов, их можно гуманно убить (во Флориде закон их жизнь не защищает, но жестокость в отношении игуан проявлять нельзя).
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