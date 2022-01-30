What, you missed the moonrise this morning? I got you covered. The (very) early wakeup call was worth it! pic.twitter.com/i2coNFdILX— Bob Dohr (@BobDohr1) January 29, 2022
Житель США сфотографировал «двойную» луну
Красивая иллюзия.
Красивая иллюзия.
Писатель и фотограф Боб Дор из США заметил необычную оптическую иллюзию над озером Мичиган. Утром над частично замерзшей водной гладью появилось зеркальное отражение луны.
Невероятный снимок был сделан в Государственном парке Лейкшор в Милуоки около 5 утра, сообщил Дор в соцсетях.
Ранее необычное природное явление заметили в небе над Кемеровской областью. На закате здесь появилось солнечное гало в форме креста.
Анна Лысенко