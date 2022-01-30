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18:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель США сфотографировал «двойную» луну

Красивая иллюзия.

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Писатель и фотограф Боб Дор из США заметил необычную оптическую иллюзию над озером Мичиган. Утром над частично замерзшей водной гладью появилось зеркальное отражение луны.

Невероятный снимок был сделан в Государственном парке Лейкшор в Милуоки около 5 утра, сообщил Дор в соцсетях.

Ранее необычное природное явление заметили в небе над Кемеровской областью. На закате здесь появилось солнечное гало в форме креста.

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