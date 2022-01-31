В Швейцарии нашли самый молодой римский амфитеатр Находка датируется IV веком
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Великобританией пролетел огромный метеор (видео)

Он был виден и в континентальной Европе.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Вечером в субботу, 29 января, жители Великобритании могли наблюдать в небе яркий и очень большой метеор. Он был виден в течение нескольких секунд. Очевидцы сообщают, что огненный шар оставлял за собой яркий и длинный зелено-голубой след, прежде чем сгорел в земной атмосфере.

Метеор запечатлели камеры видеонаблюдения практически по всей стране, от Шотландии до Северного Уэльса. Его также могли наблюдать и жители континентальной Европы, пишет Mirror.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>