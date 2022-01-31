Better picture found of the fireball tonight. pic.twitter.com/dO4J0S0jnQ— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) January 29, 2022
В небе над Великобританией пролетел огромный метеор (видео)
Он был виден и в континентальной Европе.
Он был виден и в континентальной Европе.
Вечером в субботу, 29 января, жители Великобритании могли наблюдать в небе яркий и очень большой метеор. Он был виден в течение нескольких секунд. Очевидцы сообщают, что огненный шар оставлял за собой яркий и длинный зелено-голубой след, прежде чем сгорел в земной атмосфере.
Метеор запечатлели камеры видеонаблюдения практически по всей стране, от Шотландии до Северного Уэльса. Его также могли наблюдать и жители континентальной Европы, пишет Mirror.
Екатерина Гура