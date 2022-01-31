Ученые озвучили неутешительный прогноз для любителей кофе К концу столетия напиток превратится в дорогое удовольствие
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
18:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Англией проплыли необычные круглые облака

Это очень редкое природное явление.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В воскресенье, 30 января, жители английского графства Шропшир могли наблюдать в небе одно из самых необычных и очень редких природных явлений под названием вымеобразные облака. Это облака причудливой круглой или овальной формы, которые напоминают воздушные шары или ячейки.

Такие облака встречаются преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов, штормов и ураганов. Ячейки таких облаков обычно имеют размер около полукилометра.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>