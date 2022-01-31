В небе над Англией проплыли необычные круглые облака
Это очень редкое природное явление.
Это очень редкое природное явление.
В воскресенье, 30 января, жители английского графства Шропшир могли наблюдать в небе одно из самых необычных и очень редких природных явлений под названием вымеобразные облака. Это облака причудливой круглой или овальной формы, которые напоминают воздушные шары или ячейки.
Такие облака встречаются преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов, штормов и ураганов. Ячейки таких облаков обычно имеют размер около полукилометра.
Екатерина Гура