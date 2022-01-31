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20:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы показали удивительный снимок космического «хамелеона»

Изображение состоит из более чем сорока высокоточных снимков.

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Специалисты NASA показали завораживающий снимок одного из трех сегментов облачного комплекса Хамелеон (область звездообразования шириной 65 световых лет). Такое название комплекс получил неспроста — его туманности не генерируют собственный источник света, вместо этого они светятся отраженным светом других космических объектов.

На снимке запечатлен сегмент, названный Облаком Хамелеона I (Cha I). Здесь можно рассмотреть пыльно-темные облака, в которых формируются звезды, ослепительные отражательные туманности, светящиеся светом ярко-голубых молодых звезд, и лучистые узлы, называемые объектами Хербига-Аро.

Сообщается, что это составное изображение с разрешением 315 миллионов пикселей состоит из более чем 40 снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл», и дополнено некоторыми изображениями, полученными с наземного телескопа VISTA VIRCAM.

Известно, что «Хаббл» изучал Облако Хамелеона I (Cha I) в рамках поиска чрезвычайно тусклых коричневых карликов с малой массой. Эти «неудавшиеся звезды» находятся где-то между большой планетой и маленькой звездой и не обладают достаточной массой, чтобы зажечь и поддерживать ядерный синтез в своих ядрах.

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