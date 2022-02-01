«Хаббл» сфотографировал «чудаковатую» галактику
Она похожа на самые первые галактики в нашей Вселенной.
Она похожа на самые первые галактики в нашей Вселенной.
Космический телескоп «Хаббл» показал очень необычную карликовую галактику NGC 1705 в 17 миллионах световых лет от Земли.
NGC 1705 — очень маленькая галактика в созвездии Живописца, у нее неправильная форма, а еще она совсем недавно пережила вспышку звездообразования, в результате которой во Вселенной появилось много новых звезд. «Это космическая чудачка», — пишет об этой галактике сайт телескопа.
Наблюдения за NGC 1705 и другими карликовыми неправильными галактиками очень важны, говорят астрономы. Они могут дать ценную информацию об общей эволюции галактик. Как правило, такие объекты содержат мало других элементов, кроме водорода или гелия, и считаются похожими на самые первые галактики в нашей Вселенной.
Анна Лысенко