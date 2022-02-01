Молния длиной 768 километров установила мировой рекорд

Всемирная метеорологическая организация сообщила сразу о двух невероятных метеорекордах.
Первый из них — самая протяженная молния, о которой известно науке. Вспышка длиной 768 плюс-минус 8 км произошла 29 апреля 2020 года сразу над тремя американскими штатами — Миссисипи, Луизианой и Техасом.
Длина этой экстремальной молнии примерно соответствует расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Мегавспышка побила рекорд молнии 2018 года длиной 700 км, вспыхнувшей над Бразилией.
Второй рекорд тоже произошел в 2020 году. Речь идет о самой продолжительной молнии из известных. Ее наблюдали целых 17,1 секунды на севере Аргентины и Уругвая 18 июня. Предыдущий рекорд принадлежал молнии 2019 года продолжительностью 16,73 секунды.
Новые рекордные вспышки произошли в горячих точках мезомасштабных конвективных комплексов на Великих равнинах в Северной Америке и в бассейне Ла-Плата в Южной Америке. Динамика этих комплексов допускает возникновение экстраординарных мегавспышек, говорят специалисты.
Отчеты о двух рекордных молниях опубликованы в Бюллетене Американского метеорологического общества.