В Японии образовались четырехметровые сугробы

На японский город Аомори на севере острова Хонсю обрушились сильнейшие снегопады.
Только 30 января в районе аэропорта выпало 162 см снега, сообщает местное издание Toonippo, а в горах за городом — 434 см. Это рекордное значение за всю историю наблюдений. В среднем в городе выпадает 567 см снега за весь сезон.
31 января и 1 февраля метели в регионе продолжились. Сугробы, образовавшиеся вдоль дорог после проезда снегоуборочных машин, достигли 3−4 метров в высоту. Жителей города и окрестностей предупреждают об опасности продвижения в таких «туннелях».