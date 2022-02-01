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13:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Японии образовались четырехметровые сугробы

Метель побила несколько рекордов в регионе.

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На японский город Аомори на севере острова Хонсю обрушились сильнейшие снегопады.

Только 30 января в районе аэропорта выпало 162 см снега, сообщает местное издание Toonippo, а в горах за городом — 434 см. Это рекордное значение за всю историю наблюдений. В среднем в городе выпадает 567 см снега за весь сезон.

31 января и 1 февраля метели в регионе продолжились. Сугробы, образовавшиеся вдоль дорог после проезда снегоуборочных машин, достигли 3−4 метров в высоту. Жителей города и окрестностей предупреждают об опасности продвижения в таких «туннелях».

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