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09:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Эквадор: сильнейший за 20 лет дождь вызвал мощный оползень

По сообщениям властей Эквадора, мощный оползень, вызванный самыми сильными дождями в стране почти за 20 лет, унес жизни по меньшей мере 11 человек в столице страны Кито.

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Источник: API/AFP via Getty Images

Грязевые потоки сошли по склонам возвышающегося над городом вулкана Пичинча, поглотив площадку для отдыха и восемь домов, а также несколько автомобилей.

По меньшей мере 32 человека получили ранения.

По словам метеорологов, количество осадков, выпавших на Пичинча, почти в 40 раз превысило прогноз.

«Я видела, как течение унесло мужчину и ребенка. Это было ужасно», — цитирует местную жительницу Белен Бермео эквадорская газета El Universo.

Местные экстренные службы опубликовали видео, на котором запечатлены разрушения, вызванные наводнением.

В связи с наводнением в секторе Гашка оперативный штаб координировал отправку ресурсов пожарными Кито, Красным Крестом Пичинча, местным управлением здравоохранения Кито и полицией Эквадора.

Персонал транспортного агентства Кито сообщает, что дороги закрыты.

На данный момент сообщается об 11 летальных исходах.

В этом районе повреждено несколько домов. На месте работают сотрудники МЧС и полицейские.

Мэр Кито Сантьяго Гуардерас заявил, что количество осадков в понедельник было наибольшим с 2003 года.

Власти также планируют задействовать армию для помощи в поисково-спасательной операции, говорится в сообщениях.

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