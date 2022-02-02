Синоптик Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать весны
Метеоролог отметил, что температура становится плюсовой не 1 марта, а гораздо позже. При этом в некоторых регионах могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления.
Метеоролог отметил, что температура становится плюсовой не 1 марта, а гораздо позже. При этом в некоторых регионах могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления.
Плюсовая температура в Москве и на Урале ожидается лишь в третьей декаде марта, в это время будет сходить снежный покров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с Ura.ru.
Первый день календарной весны не означает начало сезона, подчеркнул эксперт. По его словам, в европейской части России, в умеренных широтах, где находится Москва, в первой декаде марта ожидается максимальная высота снежных сугробов.
«Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно так же. В Якутии — понятно, что ещё позже», — рассказал Вильфанд.
При этом на южных территориях начало марта в календаре может совпадать с приходом весны. Например, в это время в Индии и Италии, особенно на юге страны, уже появляются цветы и начинает зеленеть трава. В России же такого нет, даже птицы прилетают лишь во второй половине месяца.
«До весны ещё далеко, и целый ряд факторов будет определять, какой она станет», — сказал Вильфанд, добавив, что только в третьей декаде февраля можно будет определить, когда придёт тепло.
Тем не менее на юге нашей страны возможны краткосрочные периоды плюсовых температур, так называемые февральские окна. По словам метеоролога, в таких случаях стоит очень тёплая погода, «солнце прогревается», однако говорить о приходе весны ещё нельзя. Так, в южной части Краснодарского края столбики термометров могут достигать 13−15 градусов, но лишь эпизодами.