В феврале Венера образует «трио» с Луной и Марсом
Опубликован астрономический прогноз на февраль 2022 года.
Опубликован астрономический прогноз на февраль 2022 года.
В феврале все любители наблюдений за звездным небом смогут увидеть необычайно яркую Венеру, трио этой планеты с Луной и Марсом, «уход» Юпитера, а также красивую туманность Ориона.
Венера — самая яркая планета Солнечной системы из-за сильно отражающих облаков, которые полностью ее покрывают. Но ее яркость также зависит от фазы и расстояния от Земли. Оказывается, Венера самая яркая не тогда, когда она находится ближе всего к нашей планете, а когда она удаляется от нас почти на максимальное расстояние и видна в фазе полумесяца, сообщают в NASA.
Такой момент наступит уже в середине февраля. Наблюдать за планетой можно примерно с 4 утра и до восхода Солнца низко над горизонтом на юго-востоке.
26 февраля нас ждет еще одно яркое событие. Венера, Марс и Луна образуют зрелищный треугольник, запечатлеть который поспешат многие астрофотографы.
Февраль — это также лучшее время для наблюдений за одной из самых популярных и хорошо изученных достопримечательностей ночного неба: туманностью Ориона. Это огромное облако газа и пыли, в котором рождаются тысячи новых звезд. Эта ближайшая к Солнечной системе крупная область звездообразования находится на расстоянии около 1500 световых лет.
Эксперты советуют наблюдать за туманностью около 8 или 9 часов вечера. Нужно отыскать на небе созвездие Ориона, названное в честь охотника из древнегреческой мифологии, и найти его «меч». Это линия из трех звезд, в середине которой находится размытое пятно. Это и есть туманность Ориона.
Московский планетарий также напоминает, что февраль — последний месяц наблюдений за Юпитером. Мы не увидим эту планету на вечернем небе до августа. Однако «уход» Юпитера очень эффектный: «Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали», — пишут астрономы.
Анна Лысенко