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17:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

На озере в Канаде появились ледяные «дементоры»

Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз.

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Житель Канады Бен Туччи вышел прогуляться по берегу озера Эри после зимнего шторма и застыл в удивлении.

Набережная превратилась в подобие декораций к фильму ужасов: столбы в воде и вдоль тротуара стали похожи на жутких ледяных монстров в мантиях. Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз.

Фотографии пугающих фигур стали вирусными в соцсетях. «Они похожи на Мрачного Жнеца», — пишет один из пользователей, имея в виду образ Смерти с косой. «Дементоры», — комментирует другой пользователь. «Как жутко! Не дай Бог увидеть такое ночью», — отметили сразу несколько подписчиков.

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