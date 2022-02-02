На озере в Канаде появились ледяные «дементоры»
Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз.
Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз.
Житель Канады Бен Туччи вышел прогуляться по берегу озера Эри после зимнего шторма и застыл в удивлении.
Набережная превратилась в подобие декораций к фильму ужасов: столбы в воде и вдоль тротуара стали похожи на жутких ледяных монстров в мантиях. Причудливую иллюзию создали ветер, волны и мороз.
Фотографии пугающих фигур стали вирусными в соцсетях. «Они похожи на Мрачного Жнеца», — пишет один из пользователей, имея в виду образ Смерти с косой. «Дементоры», — комментирует другой пользователь. «Как жутко! Не дай Бог увидеть такое ночью», — отметили сразу несколько подписчиков.
Анна Лысенко