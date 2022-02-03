Экстремальная жара в океанах прошла «точку невозврата» в 2014 году
Ученые определили, что высокие температуры стали нормой для половины Мирового океана.
Ученые определили, что высокие температуры стали нормой для половины Мирового океана.
Международная группа ученых проанализировала температуру поверхности моря за последние 150 лет, которая повысилась из-за глобального потепления. Они обнаружили, что экстремальные температуры, которые столетие назад наблюдались всего в 2% случаев, с 2014 года стали «нормой» в 50% случаев в Мировом океане. А в некоторых особо горячих точках, к которым относятся районы у северо-восточного побережья США и Канады, у берегов Сомали и Индонезии, а также в Норвежском море, рекордные температуры наблюдаются в 80−90% случаев, что серьезно сказывается на дикой природе.
Это исследование экологи начали потому, что хотели оценить, как экстремальная жара связана с исчезновением водорослей у побережья Калифорнии. Но результаты оказались настолько впечатляющими, что локальное исследование превратилось в глобальное.
В ходе исследования ученые изучили месячную температуру в разных частях океанов и установили самую высокую температуру за 50-летний период в качестве ориентира для экстремальной жары. Затем специалисты изучили записи температуры с 1920 по 2019 годы.
Исследователи назвали 2014 год, когда этот процент превысил 50% всего Мирового океана и не упал ниже него в последующие годы, «точкой невозврата».
Ученые отмечают, что более 90% тепла, удерживаемого парниковыми газами, поглощается океаном, который играет важнейшую роль в поддержании стабильного климата. Сейчас экстремально жаркие воды значительно влияют на общий климат и ведут к уничтожению больших экосистем, говорится в исследовании.
Екатерина Гура