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12:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Экстремальная жара в океанах прошла «точку невозврата» в 2014 году

Ученые определили, что высокие температуры стали нормой для половины Мирового океана.

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Источник: СС0/dimitrisvetsikas1969

Международная группа ученых проанализировала температуру поверхности моря за последние 150 лет, которая повысилась из-за глобального потепления. Они обнаружили, что экстремальные температуры, которые столетие назад наблюдались всего в 2% случаев, с 2014 года стали «нормой» в 50% случаев в Мировом океане. А в некоторых особо горячих точках, к которым относятся районы у северо-восточного побережья США и Канады, у берегов Сомали и Индонезии, а также в Норвежском море, рекордные температуры наблюдаются в 80−90% случаев, что серьезно сказывается на дикой природе.

Это исследование экологи начали потому, что хотели оценить, как экстремальная жара связана с исчезновением водорослей у побережья Калифорнии. Но результаты оказались настолько впечатляющими, что локальное исследование превратилось в глобальное.

В ходе исследования ученые изучили месячную температуру в разных частях океанов и установили ​​самую высокую температуру за 50-летний период в качестве ориентира для экстремальной жары. Затем специалисты изучили записи температуры с 1920 по 2019 годы.

Они обнаружили, что к 2014 году более 50% ежемесячных записей по всему океану превзошли контрольный показатель экстремальной температуры.

Исследователи назвали 2014 год, когда этот процент превысил 50% всего Мирового океана и не упал ниже него в последующие годы, «точкой невозврата».

Ученые отмечают, что более 90% тепла, удерживаемого парниковыми газами, поглощается океаном, который играет важнейшую роль в поддержании стабильного климата. Сейчас экстремально жаркие воды значительно влияют на общий климат и ведут к уничтожению больших экосистем, говорится в исследовании.

Екатерина Гура

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