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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд рассказал, сколько стоит дать имя циклону и антициклону

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Имена циклонам и антициклонам присваивает факультет метеорологии Свободного университета Берлина, имя для циклона стоит 240 евро, а для антициклона — 360 евро, вырученные деньги идут на поддержание работы метеостанции, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.

Источник: © РИА Новости

«Дело в том, что наименование циклонов — это коммерческая деятельность, но имеющая позитивный эффект… В Германии есть Свободный университет Берлина. Это очень хорошее заведение, там много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую трудно поддерживать, государство не поддерживает. И вот они придумали именовать барические образования, и если кто-то захочет, то платит деньги. За циклон надо заплатить 240 евро, за антициклон — 360 евро», — сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в четные годы циклоны получают женские имена, а антициклоны — мужские, в нечетные — наоборот. В 2022 году до конца года у циклонов будут женские имена.

«Почему дороже? Потому что антициклоны существуют дольше, чем циклоны, поэтому они стоят дороже… Эти деньги идут на поддержку работы метеостанции и на поощрение студентов», — пояснил Вильфанд.

По словам метеоролога, давать имена тропическим баррическим образованиям принято, потому что они долго существуют и их легко увидеть даже из космоса. Циклонов же много, они могут слиться в один через три дня и тогда не ясно, что делать с именами.

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