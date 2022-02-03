Жители Сахалина сняли на видео необычные снежные волны
Редчайшее природное явление.
Редчайшее природное явление.
Необычное природное явление заметили жители Сахалина у горы Коврижки на мысе Виндис. В районе берега морская вода покрылась мельчайшими льдинками и стала похожа на ожившие сугробы.
В ролике, снятом очевидцами, можно увидеть белоснежные волны изо льда, которые медленно раскачиваются у берега. Это видео быстро стало вирусным в соцсетях. В комментариях местные жители пишут, что никогда раньше не видели в этом районе ничего подобного.
Екатерина Гура