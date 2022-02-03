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15:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Сахалина сняли на видео необычные снежные волны

Редчайшее природное явление.

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Необычное природное явление заметили жители Сахалина у горы Коврижки на мысе Виндис. В районе берега морская вода покрылась мельчайшими льдинками и стала похожа на ожившие сугробы.

В ролике, снятом очевидцами, можно увидеть белоснежные волны изо льда, которые медленно раскачиваются у берега. Это видео быстро стало вирусным в соцсетях. В комментариях местные жители пишут, что никогда раньше не видели в этом районе ничего подобного.

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