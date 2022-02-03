Зимний шторм покрыл пляж Лонг-Айленда снегом (видео) Снежная буря принесла порывистый ветер и обильный снегопад, который для жители деревушки Хэмптон-Бейс на Лонг-Айленде оказался неожиданностью
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
17:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители турецкой деревни выгуливают скот через двухметровые сугробы

Рекордным осадкам в регионе рады.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В районе деревни Овачик в провинции Мугла на юго-западе Турции в конце января и начале февраля выпало рекордное количество снега. В деревне и ее окрестностях образовались двухметровые сугробы, из-за чего местным жителям пришлось проделывать в них туннели для выгула скота.

На фото, снятых репортерами в деревне, можно увидеть целые стада коров, коз и овец, бредущих караваном между высоких снежных заносов.

Местные фермеры вынуждены по несколько часов расчищать выходы из хлевов и сооружать такие дороги к месту выгула животных. Но несмотря на такие неудобства жители Овачика снегу рады. В последние годы регион страдает от рекордной жары и засухи, что катастрофически сказывается на урожае и фермерском хозяйстве в целом. Такие обильные снегопады могут обеспечить район большим количеством воды в весенние и летние месяцы, пишет местное издание Anadolu Ajansi.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>