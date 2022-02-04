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17:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Остатки сверхновой и туманности показали на необычных фото

Завораживающие снимки, в которых скомбинированы данные разных телескопов.

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Понять красоту и разнообразие космоса человеку до конца не под силу из-за ограниченного диапазона волн, воспринимаемых нашим зрением.

Но и телескопы пошли не намного дальше, так как многие из них работают только в определенном спектре — оптическом, радио-, гамма-, рентгеновском. Однако можно получить хотя бы примерное представление о разнообразии космоса, если наложить друг на друга снимки от разных телескопов, чтобы они дополнили друг друга.

Сайт космической рентгеновской обсерватории «Чандра» как раз опубликовал свежую порцию таких фотографий от телескопов на земле и в космосе. На них самые разнообразные объекты — от остатка сверхновой в Млечном Пути до скопления галактик в миллионах световых лет от нас.

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