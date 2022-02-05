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00:35 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил жителей центральной России о дождях и оттепели

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Температура на 8−10 градусов выше нормы, до +3 градусов, небольшие осадки, в том числе дожди, прогнозируются в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России. Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на 8 градусов, а в отдельные дни на 10 градусов выше средних значений. Ночные температуры -+1…-6 градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что погода будет «не очень радостной»: в течение недели облачно, небольшие осадки. Во вторник и среду прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег.

По словам Вильфанда, поскольку температура в течение недели будет около ноля, то будет гололедица.

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