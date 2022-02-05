Вильфанд предупредил жителей центральной России о дождях и оттепели

«Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России. Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на 8 градусов, а в отдельные дни на 10 градусов выше средних значений. Ночные температуры -+1…-6 градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов тепла», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что погода будет «не очень радостной»: в течение недели облачно, небольшие осадки. Во вторник и среду прогнозируется умеренный снегопад, возможен мокрый снег.
По словам Вильфанда, поскольку температура в течение недели будет около ноля, то будет гололедица.