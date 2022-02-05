Названы самые продолжительные землетрясения в истории

16 февраля 1861 года на Суматре произошел подземный толчок магнитудой не менее 8,5 баллов. Он вызвал разрушительное цунами, унесшее жизни нескольких тысяч человек.
Лишь недавно ученые узнали, что это разрушительное событие было только «финальным аккордом». Остров Суматра расположен на границе сходящихся плит между Индо-Австралийской и Евразийской плитой. Эти плиты медленно «терлись» друг о друга целых 32 года. Все это время под землей длилось непрерывное и незаметное землетрясение. Этот тип землетрясений называют медленным. Они могут длиться дни, месяцы, иногда даже годы.
Землетрясение в Калабрии началось в полдень 5 февраля 1783 года. Толчки раскололи землю, из расселин глубиной до 70 метров вырывались горячие фонтаны. В течении следующих трех дней всю Калабрию трясло непрерывно. Затем наступил перерыв, но вскоре землетрясение началось снова. На побережье одно за другим обрушивались цунами — всего около тысячи за 2 месяца.
Жертвами стихии стали 60 тысяч человек. Еще около 10 тысяч погибли от болезней, начавшихся после катастрофы. 180 поселений были разрушены до основания, пострадали еще несколько сотен.
Изучая медленные землетрясения, ученые обнаружили две зоны, где такие «невидимые» подземные толчки происходят почти беспрерывно.
Первая из них — зона субдукции Каскадия. Она расположена вдоль западного побережья США и Канады от острова Ванкувер до Северной Калифорнии. В этом месте тектоническая плита Хуана де Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, из-за чего на глубине от 28 до 47 километров постоянно происходят низкочастотные землетрясения.
Второе такое место — Нанкайская зона субдукции в Японии недалеко от острова Сикоку, где землетрясения вызваны «бурной деятельностью» Филиппинской тектонической плиты. Здесь на глубине около 30 километров наблюдается низкочастотный непрерывный тремор.