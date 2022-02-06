Надвиги льда на озере в США попали на видео
Завораживающий процесс.
Завораживающий процесс.
Практически ежегодно на Великих озерах в США наблюдают впечатляющий природный феномен. Лед раскалывается на большие пластины, а ветер и волны заставляют их «наползать» друг на друга острыми зубцами вверх.
Обычно надвиги на озерах замечают, когда процесс уже завершился. Но фотограф из Миннесоты Пол Джонсон стал очевидцем этого явления на озере Верхнем и даже записал его на видео.
Джонсон описал процесс как «гипнотизирующий» и «завораживающий». «Я был поражен, наблюдая и слушая, как все это разворачивается», — написал он в соцсетях.
Анна Лысенко