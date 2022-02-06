В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса У людей обнаруженные варианты выявлены не были
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
11Мир встретил китайский Новый год
13:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Надвиги льда на озере в США попали на видео

Завораживающий процесс.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

Практически ежегодно на Великих озерах в США наблюдают впечатляющий природный феномен. Лед раскалывается на большие пластины, а ветер и волны заставляют их «наползать» друг на друга острыми зубцами вверх.

Обычно надвиги на озерах замечают, когда процесс уже завершился. Но фотограф из Миннесоты Пол Джонсон стал очевидцем этого явления на озере Верхнем и даже записал его на видео.

Джонсон описал процесс как «гипнотизирующий» и «завораживающий». «Я был поражен, наблюдая и слушая, как все это разворачивается», — написал он в соцсетях.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>