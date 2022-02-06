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17:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Под Москвой появилось яркое солнечное гало

Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

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Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области поделились фотографиями яркого гало, появившегося вокруг солнца 5 февраля.

«Сегодня видели гало. Это какой-то космос», — пишет одна из туристок в соцсетях.

Гало обычно появляется вокруг солнца, луны, иногда — мощных наземных источников света. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

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