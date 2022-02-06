Под Москвой появилось яркое солнечное гало
Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.
Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области поделились фотографиями яркого гало, появившегося вокруг солнца 5 февраля.
«Сегодня видели гало. Это какой-то космос», — пишет одна из туристок в соцсетях.
Гало обычно появляется вокруг солнца, луны, иногда — мощных наземных источников света. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.
Анна Лысенко