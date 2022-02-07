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14:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Циклон «Бацирай» ударил по Мадагаскару. Шесть человек погибли, 50 тысяч остались без крова

Второй за две недели мощный циклон уничтожил несколько деревень и оставил без крова 50 тыс. жителей острова.

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Поваленные деревья, разрушенные дома - таков ущерб, причиненный сильнейшим циклоном | Источник: Getty Images

По меньшей мере 10 человек погибло и почти 50 тыс. остались без крова после того, как в субботу вечером на Мадагаскар обрушился уже второй за последние две недели мощный циклон.

Циклон «Бацирай», сопровождавшийся проливными дождями, высокими волнами и порывами ветра скоростью до 235 км/ч, ударил по восточному побережью острова, полностью уничтожив несколько деревень, после чего стал стихать.

В январе Мадагаскар уже сильно пострадал от другого тропического циклона «Ана», жертвами которого стали 55 человек.

Десятки тысяч жителей Мадагаскара лишились крова после удара первого циклона «Анна» | Источник: Reuters

Основной удар пришелся по окрестностям города Манандзари, расположенного в 530 километрах к юго-востоку от столицы Антананариву. Мадагаскар — это четвертый по размеру остров в мире, его площадь примерно равна площади Украины или Франции.

По данным местных СМИ, в Манандзари вот уже второй день нет электричества и наблюдаются перебои с водой.

Ураган сорвал крыши даже с самых прочных зданий — школ и церквей, которые планировалось использовать как приюты для тех, кто остался без жилья.

Что касается деревянных построек, то они практически полностью разрушены ураганом или смыты дождями и высокими волнами.

Источник: EPA

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), в общей сложности до 150 тыс. жителей Мадагаскара вынуждены были покинуть свои разрушенные жилища.

Некоторых пострадавших от урагана «Бацирай» поместили в те же центры, где уже находятся жертвы предыдущего шторма «Ана».

Источник: EPA

Хотя «Бацирай» уже значительно ослаб и скорость ветра не превышает 110 км/ч, по оценке метеорологической службы страны, циклон все еще может причинить значительный ущерб.

По мнению экспертов, циклон «Бацирай» может в итоге оказаться более разрушительным, чем циклон «Ана», который ударил также по Мозамбику, Малави и Зимбабве, в связи с чем руководство Мадагаскара просит о помощи международное сообщество.

WFP уже подготовила для отправки нуждающимся партии продовольствия, кроме того, ООН держит наготове самолеты, которые при необходимости могут эвакуировать население в безопасные места.

Ожидается, что циклон продолжит движение на запад и к концу воскресенья достигнет Мозамбикского пролива, после чего, скорее всего, развернется на юг, не затронув Африканский континент.

Источник: Getty Images

WFP подчеркивает, что недавняя череда тропических циклонов вызвана глобальным потеплением и ведет к гибели урожаев, росту цен на продовольствие и как результат создает нестабильность в регионе.

«Жители юга Африки вот уже много лет находятся на передовой климатических экстремумов, и каждый новый ураган отбрасывает их назад, сводя на нет достигнутый прогресс», — заявила высокопоставленная представительница WFP Маргарет Малу.

Специалисты говорят, что из-за климатических изменений погодные катаклизмы вроде циклонов будут происходить все чаще.

Мадагаскар к тому же еще не оправился от последствий засухи, которая тоже стала результатом глобального потепления.

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