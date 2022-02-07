Циклон «Бацирай» ударил по Мадагаскару. Шесть человек погибли, 50 тысяч остались без крова
Второй за две недели мощный циклон уничтожил несколько деревень и оставил без крова 50 тыс. жителей острова.
Второй за две недели мощный циклон уничтожил несколько деревень и оставил без крова 50 тыс. жителей острова.
По меньшей мере 10 человек погибло и почти 50 тыс. остались без крова после того, как в субботу вечером на Мадагаскар обрушился уже второй за последние две недели мощный циклон.
Циклон «Бацирай», сопровождавшийся проливными дождями, высокими волнами и порывами ветра скоростью до 235 км/ч, ударил по восточному побережью острова, полностью уничтожив несколько деревень, после чего стал стихать.
В январе Мадагаскар уже сильно пострадал от другого тропического циклона «Ана», жертвами которого стали 55 человек.
Основной удар пришелся по окрестностям города Манандзари, расположенного в 530 километрах к юго-востоку от столицы Антананариву. Мадагаскар — это четвертый по размеру остров в мире, его площадь примерно равна площади Украины или Франции.
По данным местных СМИ, в Манандзари вот уже второй день нет электричества и наблюдаются перебои с водой.
Что касается деревянных построек, то они практически полностью разрушены ураганом или смыты дождями и высокими волнами.
По данным Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), в общей сложности до 150 тыс. жителей Мадагаскара вынуждены были покинуть свои разрушенные жилища.
Некоторых пострадавших от урагана «Бацирай» поместили в те же центры, где уже находятся жертвы предыдущего шторма «Ана».
Хотя «Бацирай» уже значительно ослаб и скорость ветра не превышает 110 км/ч, по оценке метеорологической службы страны, циклон все еще может причинить значительный ущерб.
По мнению экспертов, циклон «Бацирай» может в итоге оказаться более разрушительным, чем циклон «Ана», который ударил также по Мозамбику, Малави и Зимбабве, в связи с чем руководство Мадагаскара просит о помощи международное сообщество.
WFP уже подготовила для отправки нуждающимся партии продовольствия, кроме того, ООН держит наготове самолеты, которые при необходимости могут эвакуировать население в безопасные места.
Ожидается, что циклон продолжит движение на запад и к концу воскресенья достигнет Мозамбикского пролива, после чего, скорее всего, развернется на юг, не затронув Африканский континент.
WFP подчеркивает, что недавняя череда тропических циклонов вызвана глобальным потеплением и ведет к гибели урожаев, росту цен на продовольствие и как результат создает нестабильность в регионе.
«Жители юга Африки вот уже много лет находятся на передовой климатических экстремумов, и каждый новый ураган отбрасывает их назад, сводя на нет достигнутый прогресс», — заявила высокопоставленная представительница WFP Маргарет Малу.
Специалисты говорят, что из-за климатических изменений погодные катаклизмы вроде циклонов будут происходить все чаще.
Мадагаскар к тому же еще не оправился от последствий засухи, которая тоже стала результатом глобального потепления.