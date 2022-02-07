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15:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Необычный солнечный столб сфотографировали в Канаде

Удивительное природное явление.

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Канадскому фотографу и охотнику за торнадо Коннору Мокетту удалось запечатлеть редкое природное явление — солнечный столб. Он увидел это яркое зрелище в Уинчестере, провинция Онтарио.

Солнечный столб представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от солнца во время восхода или заката, и является одной из разновидностей солнечного гало.

Это явление можно наблюдать при определенных погодных условиях, когда солнечный свет отражается от шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов в воздухе. При этом плоские кристаллы вызывают солнечные столбы, если солнце находится на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него, а столбовидные кристаллы — если солнце находится на высоте 20 градусов над горизонтом.

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