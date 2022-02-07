Awesome sun pillar from this mornings sunrise in Winchester pic.twitter.com/owBhTrKecu— Connor Mockett (@ConnorMockettWX) February 6, 2022
Необычный солнечный столб сфотографировали в Канаде
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
Канадскому фотографу и охотнику за торнадо Коннору Мокетту удалось запечатлеть редкое природное явление — солнечный столб. Он увидел это яркое зрелище в Уинчестере, провинция Онтарио.
Солнечный столб представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от солнца во время восхода или заката, и является одной из разновидностей солнечного гало.
Это явление можно наблюдать при определенных погодных условиях, когда солнечный свет отражается от шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов в воздухе. При этом плоские кристаллы вызывают солнечные столбы, если солнце находится на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него, а столбовидные кристаллы — если солнце находится на высоте 20 градусов над горизонтом.
Екатерина Гура