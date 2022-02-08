На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко (видео)
В воскресенье, 6 февраля, на острове Парамушир на Курилах началось извержение вулкана Эбеко. Местные жители сняли на видео поднимающийся в воздух столб пепла и дыма.
В воскресенье, 6 февраля, на острове Парамушир на Курилах началось извержение вулкана Эбеко. Местные жители сняли на видео поднимающийся в воздух столб пепла и дыма.
Отметим, что Эбеко является одним из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота составляет 1156 метров. На вершине центрального конуса есть три соприкасающихся друг с другом кратера по 250−350 метров в диаметре.
Напомним, что последний раз Эбеко извергался в ноябре 2021 года, тогда шлейф пепла распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 километров.
Екатерина Гура