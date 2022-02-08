Сильные снегопады накрыли Японию (фото)
Двухметровые сугробы на улице и парализованные города.
Двухметровые сугробы на улице и парализованные города.
Пятого и шестого февраля самую северную префектуру Японии Хоккайдо накрыли сильные снегопады. При этом в столице префектуры Саппоро за 24 часа выпало 60 сантиметров снега, что является рекордом для этого времени. Об этом сообщили в региональной штаб-квартире Японского метеорологического агентства в Саппоро.
Сообщается, что уже к обеду 6 февраля (впервые за восемь лет) высота снежного покрова превысила 100 сантиметров и достигла отметки в 133 сантиметра.
Железнодорожная компания Hokkaido Railway Co. была вынуждена отменить все прибывающие на станцию Саппоро и отправляющиеся с нее поезда. Также был закрыт местный аэропорт и остановлен городской транспорт.
По состоянию на 8 февраля, автобусы частично восстановили свою работу, но поезда по-прежнему не ходят. В компании рассказали, что им потребуется много времени на расчистку путей, сообщение планируют восстановить в ближайшие дни.
В соцсетях появились впечатляющие фото и видео, показывающие количество снега на улицах. С учетом предыдущих осадков, в некоторых местах сугробы достигают в высоту двух метров.
Местные жители не стали дожидаться помощи и сами взялись за лопаты — расчищать дорожки и входы. В соцсетях пишут, что некоторые жители Саппоро просто не могли выйти из дома из-за того, что снег почти полностью завалил входные двери.
Екатерина Гура