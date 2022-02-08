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17:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Хорватии заметили торнадо (видео)

Вихрь прошелся по жилому району, но обошлось без ущерба.

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Седьмого февраля на окраине хорватского города Сплит во время грозы образовался торнадо. Его сняли на видео местные жители.

Вихрь долгое время то набирал силу и опускался к земле, то снова ослабевал. В конце концов он все-таки достиг земли и даже поднял в воздух мусор и небольшие предметы. Но, как сообщается, никакого значительного ущерба торнадо не принес.

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