В Хорватии заметили торнадо (видео)
Вихрь прошелся по жилому району, но обошлось без ущерба.
Вихрь прошелся по жилому району, но обошлось без ущерба.
Седьмого февраля на окраине хорватского города Сплит во время грозы образовался торнадо. Его сняли на видео местные жители.
Вихрь долгое время то набирал силу и опускался к земле, то снова ослабевал. В конце концов он все-таки достиг земли и даже поднял в воздух мусор и небольшие предметы. Но, как сообщается, никакого значительного ущерба торнадо не принес.
Екатерина Гура