Последствия разрушительного циклона на Мадагаскаре показали из космоса
На спутниковых снимках видно, как за несколько дней изменился ландшафт побережья.
На спутниковых снимках видно, как за несколько дней изменился ландшафт побережья.
5 февраля на восточное побережье Мадагаскара обрушился сильный циклон «Бацирай», сопровождавшийся проливными дождями, высокими волнами и порывами ветра скоростью до 235 километров в час. Стихия была настолько мощной, что полностью уничтожила несколько деревень, сельхозугодий и размыла побережье.
По сообщению Национального агентства по управлению рисками стихийных бедствий Мадагаскара, по меньшей мере 27 человек погибли и более 70 тысяч жителей пострадали, при этом более 62 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия.
На спутниковых снимках, предоставленных компанией Maxar Technologies и сделанных 7 февраля, можно отчетливо увидеть, насколько разрушительным оказался циклон, который практически стер с земли населенные пункты и поля, оставив на их месте размытую голую землю.
Екатерина Гура