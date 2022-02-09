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13:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

​​Последствия разрушительного циклона на Мадагаскаре показали из космоса

На спутниковых снимках видно, как за несколько дней изменился ландшафт побережья.

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5 февраля на восточное побережье Мадагаскара обрушился сильный циклон «Бацирай», сопровождавшийся проливными дождями, высокими волнами и порывами ветра скоростью до 235 километров в час. Стихия была настолько мощной, что полностью уничтожила несколько деревень, сельхозугодий и размыла побережье.

По сообщению Национального агентства по управлению рисками стихийных бедствий Мадагаскара, по меньшей мере 27 человек погибли и более 70 тысяч жителей пострадали, при этом более 62 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия.

На спутниковых снимках, предоставленных компанией Maxar Technologies и сделанных 7 февраля, можно отчетливо увидеть, насколько разрушительным оказался циклон, который практически стер с земли населенные пункты и поля, оставив на их месте размытую голую землю.

Екатерина Гура

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