Awesome! Man built himself an army of snowmen after heavy snow in SW China's Chongqing. pic.twitter.com/Axadf93uZc— People's Daily, China (@PDChina) February 8, 2022
Житель Китая построил целую «армию» снеговиков
Видео стало вирусным в соцсетях.
Видео стало вирусным в соцсетях.
В китайских соцсетях распространился короткий ролик, снятый в Чунцине на юго-западе Китая. Один из местных жителей решил воспользоваться дарами природы после сильного снегопада и на замерзшем озере соорудил целую «армию» снеговиков.
Мужчина не стал долго думать над дизайном и формой скульптур и посчитал лишним лепить отдельные снежные шары, а потому просто насыпал кучки снега в форме пирамид, закрепив их внутри «скелетом» из веток. Зато качество он с лихвой компенсировал количеством, так что работа получилась довольно масштабной.
Екатерина Гура