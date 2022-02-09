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15:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Китая построил целую «армию» снеговиков

Видео стало вирусным в соцсетях.

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В китайских соцсетях распространился короткий ролик, снятый в Чунцине на юго-западе Китая. Один из местных жителей решил воспользоваться дарами природы после сильного снегопада и на замерзшем озере соорудил целую «армию» снеговиков.

Мужчина не стал долго думать над дизайном и формой скульптур и посчитал лишним лепить отдельные снежные шары, а потому просто насыпал кучки снега в форме пирамид, закрепив их внутри «скелетом» из веток. Зато качество он с лихвой компенсировал количеством, так что работа получилась довольно масштабной.

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