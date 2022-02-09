В Аргентине вокруг солнца появился яркий ореол
Красивое атмосферное явление.
Красивое атмосферное явление.
Жители аргентинского города Саенс-Пенья массово делятся фотографиями яркого гало, которое появилось во вторник вокруг солнца.
Гало появляется вокруг солнца, луны, иногда — мощных наземных источников света. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.
Ранее эффектное гало наблюдали в Московской области на горнолыжном курорте Сорочаны.
Анна Лысенко