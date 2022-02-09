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18:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Аргентине вокруг солнца появился яркий ореол

Красивое атмосферное явление.

Жители аргентинского города Саенс-Пенья массово делятся фотографиями яркого гало, которое появилось во вторник вокруг солнца.

Гало появляется вокруг солнца, луны, иногда — мощных наземных источников света. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

Ранее эффектное гало наблюдали в Московской области на горнолыжном курорте Сорочаны.

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