Водяной смерч обрушился на побережье Кубы (видео) Выйдя на берег, он валил деревья, обрывал провода и срывал крыши с домов
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15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водяной смерч обрушился на побережье Кубы (видео)

Выйдя на берег, он валил деревья, обрывал провода и срывал крыши с домов.

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В среду, 9 февраля, на востоке кубинской столицы Гаваны, в море образовался мощный водяной смерч, который всего за несколько минут добрался до берега и вышел на сушу в районе между пляжами Тарара и Гуанабо.

Сообщается, что никто из людей не пострадал, но смерч оставил после себя большие разрушения.

Он срывал крыши с домов, валил деревья и оборвал линии электропередач, оставив без света жителей нескольких районов.

Как пишут местные СМИ, водяной смерч образовался в результате прихода холодного фронта, который также принес с собой штормовой ветер и сильные грозы.

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