Водяной смерч обрушился на побережье Кубы (видео)

В среду, 9 февраля, на востоке кубинской столицы Гаваны, в море образовался мощный водяной смерч, который всего за несколько минут добрался до берега и вышел на сушу в районе между пляжами Тарара и Гуанабо.
Сообщается, что никто из людей не пострадал, но смерч оставил после себя большие разрушения.
Он срывал крыши с домов, валил деревья и оборвал линии электропередач, оставив без света жителей нескольких районов.
Как пишут местные СМИ, водяной смерч образовался в результате прихода холодного фронта, который также принес с собой штормовой ветер и сильные грозы.