Пляжный дом в США рухнул в океан из-за повышения уровня воды

В начале февраля представители Службы национальных парков США сообщили об инциденте, произошедшем на побережье Северной Каролины в Роданте.
Сообщается, что один из домов, построенных на пляже, просто рухнул в Атлантический океан. Пляжный коттедж с пятью спальнями был построен в 1980 году и сдавался в аренду на время отпусков. Его стоимость составляла около 329 тысяч долларов.
По словам специалистов, трагедия, скорее всего, случилась из-за повышения уровня воды, которая размыла побережье. Сообщается, что 20 лет назад, когда были построены домики, расстояние между ними и океаном составляло около 100 метров, а сейчас это всего 14 метров и во время штормов, ураганов и сильных приливов волны просто вымывают песок из-под домов.
Специалисты отмечают, что за последние пять лет это уже четвертый дом, который отвоевывает себе природа. Сейчас местные власти разрабатывают программу переноса пляжных домов подальше от воды.
Беспокойства вызывают также стройматериалы и мусор от разрушенного дома, который может попасть в океан и навредить природе. Рейнджеры совместно с волонтерами сейчас заняты уборкой побережья после обрушения.
Хотя местные власти пока не называют официальную причину последнего обрушения в Роданте, ученые говорят о растущем риске, с которым сталкиваются прибрежные сообщества из-за повышения уровня моря, усиления эрозии и затопления во время приливов.
За последние годы прибрежные районы на северо-востоке столкнулись со значительным ростом приливных наводнений, в том числе вокруг Вашингтона, Балтимора и Аннаполиса, штат Мэриленд.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований отметило, что к 2030 году в стране будет от 7 до 15 дней приливных наводнений, а к 2050 году их частота увеличится до 25−75 дней.
Проведенные ранее исследования также говорят о том, что к концу века до половины всех песчаных пляжей в мире могут исчезнуть из-за повышения уровня моря. Ученые говорят, что даже к 2050 году многие береговые линии могут стать неузнаваемыми по сравнению с тем, что люди видят сегодня, а 14−15% из них столкнутся с серьезной эрозией, пишет CNN.