Ученые: рядом с мертвыми звездами могут находиться обитаемые планеты
Однако жизнь на них будет не очень развитой.
Однако жизнь на них будет не очень развитой.
Международная группа ученых с удивлением обнаружила на орбите белого карлика целое кольцо планетарных обломков, многие из которых достигают размера Луны.
Это первая находка планетарных тел на орбите мертвой звезды, которые, к тому же, вращаются в зоне обитаемости. Так называют область вокруг звезды, в которой на планетах может существовать вода в жидком состоянии — одно из условий для существования жизни.
Исследователи изучали белый карлик WD1054−226 в Млечном Пути с помощью наземных и космических телескопов и заметили, что свет от звезды меркнет с четкой периодичностью. Расчеты показали, что такие «провалы» провоцируют примерно 65 крупных планетарных обломков, проплывающих перед звездой по своим орбитам каждые 25 часов.
Сами обломки имеют неправильную форму, поэтому не смогли бы двигаться так же «отлаженно», как тела правильной сферической формы. Они бы сталкивались, разлетались и постоянно меняли траектории. Однако что-то удерживает их на месте, заставляя вращаться вокруг белого карлика с удивительной регулярностью.
Пытаясь разгадать эту загадку, ученые предположили, что космический «мусор» удерживается гравитационным влиянием соседней планеты. Для примера, точно так же гравитационное притяжение спутников Нептуна и Сатурна помогает создавать устойчивые кольца вокруг этих планет.
Она, скорее всего, будет находиться на ранних стадиях развития, поскольку располагает временем не более 2 миллиардов лет. Для сравнения, возраст Земли составляет более 4,54 млрд лет, а первые организмы на ней появились примерно 3,7 млрд лет назад.
Анна Лысенко