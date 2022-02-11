Зонд NASA сделал уникальные фото поверхности Венеры в видимом свете
Такие снимки получены впервые за много лет.
Такие снимки получены впервые за много лет.
Поверхность Венеры светится, как раскаленный кусок железа, показали новые фотографии зонда Parker Solar Probe.
Поверхность Венеры покрыта слоями облаков. Космическим аппаратам удавалось сфотографировать её лишь несколько раз. В 1975 году советские станции «Венера-9» и «Венера-10» сделали первые в истории снимки поверхности планеты. Новые снимки с зондов «Венера-13» и «Венера-14» появились в 1982 году. В последующие десятилетия мы видели только фотографии верхних слоев облаков либо инфракрасные и радарные изображения поверхности Венеры.
Однако высокочувствительным камерам солнечного зонда удалось наконец сфотографировать поверхность планеты, светящуюся сквозь слои облаков. Они были созданы для съемки солнечной короны и солнечного ветра, но неожиданно пригодились и для исследования планет.
«Поверхность Венеры даже на ночной стороне имеет температуру около 475 градусов Цельсия», — сказал физик Брайан Вуд, один из авторов подробного научного анализа новых снимков планеты.
«Там так жарко, что каменистая поверхность Венеры заметно светится, как кусок железа, вытащенный из горна», — добавил он.
Анна Лысенко