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16:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель США слепил у себя во дворе 3,5-метрового «снегозавра»

Тиранозавр из снега высотой получился больше дома.

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Житель города Бекер в Миннесоте по имени Пол Бекер решил воспользоваться прошедшим снегопадом и слепить из навалившего снега красивую снежную скульптуру. Обычным снеговиком Бекер заниматься не стал, а проявил креативность — он слепил перед своим домом гигантского тираннозавра высотой 3,5 метра и длиной почти 7 метров.

Судя по всему, этого ему показалось мало, и американец разукрасил свое детище реалистичным узором. В итоге, древний хищник из снега стал настоящей достопримечательностью города, а сам автор скульптуры выложил фото своей работы на Facebook, где снимок быстро стал вирусными и разлетелся по всему миру.

Изданию Digg Ларком рассказал, что на скульптуру у него ушло три недели и около десятка пробных снежных фигур меньшего размера. «До этого я сделал около десяти подобных снежных фигур, но не таких больших», — сказал Пол.

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