«Тройное» солнце сфотографировали на Чукотке
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
Жители Анадыря могли наблюдать в небе редкое и очень красивое атмосферное явление — солнечное гало. Вокруг солнца в небе появилась светящаяся огненная дуга, на которой были видны два ложных светила, что создавало абсолютно космический эффект.
Напомним, что солнечное и лунное гало можно наблюдать в основном в холодное время года, когда свет от естественного источника особым образом отражается от мельчайших кристаллов льда в воздухе.
Екатерина Гура