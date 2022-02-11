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17:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Тройное» солнце сфотографировали на Чукотке

Удивительное природное явление.

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Жители Анадыря могли наблюдать в небе редкое и очень красивое атмосферное явление — солнечное гало. Вокруг солнца в небе появилась светящаяся огненная дуга, на которой были видны два ложных светила, что создавало абсолютно космический эффект.

Напомним, что солнечное и лунное гало можно наблюдать в основном в холодное время года, когда свет от естественного источника особым образом отражается от мельчайших кристаллов льда в воздухе.

Екатерина Гура

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