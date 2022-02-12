Над Эстонией заметили яркое северное сияние (фото)
В последние дни на Земле наблюдались относительно слабые, но почти непрерывные магнитные бури.
В последние дни на Земле наблюдались относительно слабые, но почти непрерывные магнитные бури.
Жители разных уголков Эстонии делятся фотографиями полярного сияния, которое наблюдалось над страной 10 и 11 февраля.
«Первый раз ловлю северное сияние в Эстонии. Это случилось», — пишет автор одного из снимков.
«Сегодня Эстония подарила мне самую красивую ночь. Мы ехали чуть больше получаса, чтобы добраться до этого места и увидеть северное сияние… Увидеть полярное сияние вблизи было моей детской мечтой. Я была просто поражена!» — комментирует свои снимки еще одна пользовательница соцсетей.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, из-за вспышек на Солнце 10 и 11 февраля на Земле наблюдались относительно слабые, но почти непрерывные магнитные бури уровня G1. Они будут продолжаться 13 и 14 февраля. Во время магнитных бурь северное сияние можно наблюдать южнее, чем обычно.
Анна Лысенко