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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Эстонией заметили яркое северное сияние (фото)

В последние дни на Земле наблюдались относительно слабые, но почти непрерывные магнитные бури.

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Жители разных уголков Эстонии делятся фотографиями полярного сияния, которое наблюдалось над страной 10 и 11 февраля.

«Первый раз ловлю северное сияние в Эстонии. Это случилось», — пишет автор одного из снимков.

«Сегодня Эстония подарила мне самую красивую ночь. Мы ехали чуть больше получаса, чтобы добраться до этого места и увидеть северное сияние… Увидеть полярное сияние вблизи было моей детской мечтой. Я была просто поражена!» — комментирует свои снимки еще одна пользовательница соцсетей.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, из-за вспышек на Солнце 10 и 11 февраля на Земле наблюдались относительно слабые, но почти непрерывные магнитные бури уровня G1. Они будут продолжаться 13 и 14 февраля. Во время магнитных бурь северное сияние можно наблюдать южнее, чем обычно.

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