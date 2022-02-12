Дополнительный час сна уменьшает голод и помогает сбросить вес Потерять лишний вес можно, не садясь ни на какие диеты
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
12:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над извергающейся Этной вспыхнула необычная молния

Очевидцы делятся впечатляющими фотографиями.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

Мощное извержение вулкана Этна на Сицилии вызвало вулканический шторм. В облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана, стали вспыхивать молнии, сообщает AP.

Явление, известное как грязная гроза, случается довольно редко, заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии. Оно может происходить при особенно сильных извержениях или если вулкан расположен недалеко от моря.

Извержение произошло незадолго до полуночи в четверг, оно не причинило никакого ущерба. Но пепел вулкана поднялся в воздух на 10 километров.

Этна — один из самых активных вулканов Европы, который извергается довольно часто. Ранее вулканическую молнию над горой наблюдали в 2021 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>