Над извергающейся Этной вспыхнула необычная молния
Очевидцы делятся впечатляющими фотографиями.
Очевидцы делятся впечатляющими фотографиями.
Мощное извержение вулкана Этна на Сицилии вызвало вулканический шторм. В облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана, стали вспыхивать молнии, сообщает AP.
Явление, известное как грязная гроза, случается довольно редко, заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии. Оно может происходить при особенно сильных извержениях или если вулкан расположен недалеко от моря.
Извержение произошло незадолго до полуночи в четверг, оно не причинило никакого ущерба. Но пепел вулкана поднялся в воздух на 10 километров.
Этна — один из самых активных вулканов Европы, который извергается довольно часто. Ранее вулканическую молнию над горой наблюдали в 2021 году.
Анна Лысенко