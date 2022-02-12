75 лет назад в Приморье выпал железный дождь
12 февраля 1947 года около поселка Бейцухе в Уссурийской тайге упал знаменитый Сихотэ-Алинский метеорит. Вспоминаем известнейшие столкновения метеоритов с Землей в современной истории.
12 февраля 1947 года около поселка Бейцухе в Уссурийской тайге упал знаменитый Сихотэ-Алинский метеорит. Вспоминаем известнейшие столкновения метеоритов с Землей в современной истории.
Метеорит, который упал 12 февраля 1947 года в Приморском крае, раздробился еще в атмосфере. Он выпал железным дождем на площади 35 квадратных километров. Осколки образовали в тайге 106 кратеров и воронок диаметром от 1 до 28 метров. Глубина самой большой «ямы» достигала 6 метров.
Сихотэ-Алинский метеорит входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Ученым удалось собрать 3,5 тыс. его фрагментов общей массой 27 тонн.
17 июня 1908 года в небе над Енисейской губернией заметили яркий болид c пылевым «хвостом». Его полет закончился мощным взрывом над тайгой. Грохот был слышен на расстоянии более тысячи километров, а взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру.
Мощность взрыва составила 10−40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.
13 августа 1930 года в Бразилии произошло событие, похожее на падение Тунгусского метеорита. В джунглях, недалеко от границ с Перу и Колумбией, солнце внезапно окрасилось в красный цвет, с неба посыпался пепел, раздался грохот, земля трижды содрогнулась.
Силу сотрясения слышали на расстоянии 240 км от места происшествия. Она была эквивалентна взрыву 1 мегатонны тринитротолуола. Это примерно в 10−15 раз меньше, чем при Тунгусском феномене.
Ударный кратер от столкновения в 20 км к юго-востоку от посёлка Аржемиро обнаружили только в 1990-х годах. Ученые пришли к выводу, что «небесных» камней, упавших в этом месте, было несколько.
В 2002 году в Иркутской области упал крупный метеорит. По свидетельствам очевидцев, размеры болида были немногим меньше видимых размеров Луны, а его свет долгое время освещал ночную тайгу.
После падения метеорита был слышен звук, похожий на взрыв. На месте падения болида наблюдалась картина, очень похожая на Тунгусское событие, только в меньших масштабах.
Интересно, что болид был зафиксирован спутником ВВС США и потерян им из вида на высоте 30 км.
15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида над Челябинском взорвался метеорит. В городе пострадали постройки, около 2 тысяч человек получили ранения.
Мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
«Небесный камень» весом 108 килограмм упал 28 сентября 1969 года вблизи деревни Мурчисон в Австралии. При падении один из фрагментов метеорита пробил крышу сельского здания.
В 2020 году в Мурчисонском метеорите были найдены так называемые досолнечные зёрна возрастом 5−7 миллиардов лет. Это старейшие твёрдые вещества на Земле.
Анна Лысенко