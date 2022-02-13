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11:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Испании «всплыла» деревня-призрак (фото)

Местное водохранилище заполнено только на 15%.

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Недалеко от испано-португальской границы, где засуха почти опустошила водохранилище, над водой показались руины призрачной деревни Асередо.

Местные жители и туристы массово делятся фотографиями «всплывших» домов, улиц и брошенных старых автомобилей.

Асередо и еще четыре испанские деревни были затоплены в 1992 году, когда реку Лима перегородили плотиной Альто-Линдосо.

Сейчас водохранилище заполнено водой только на 15%, в чем винят засуху последних месяцев, а также агрессивную эксплуатацию водохранилища португальской энергетической компанией EDP, пишет Reuters.

По данным Министерства окружающей среды Испании, водохранилища страны заполнены на 44%, что значительно ниже среднего показателя за последнее десятилетие (около 61%).

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