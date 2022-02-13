На пляже в США появились странные фигуры из песка
Их создали ветер и мороз.
Их создали ветер и мороз.
Природа — самый лучший скульптор и художник. И чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно взглянуть на странные «скульптуры» из песка, созданные сильным ветром. Они появились после нескольких особенно холодных дней на пляже Тискорния-Парк-Бич в штате Мичиган.
Сюрреалистические фигурки успел сфотографировать местный фотограф Джошуа Новицки.
«Песчаные образования (некоторые люди сравнивают их с худу), вызванные ветровой эрозией пляжа, могут возникать в любое время года (хотя и редко), если есть мокрый песок и устойчивый сильный ветер в течение нескольких дней», — рассказал он изданию My Modern Met.
Анна Лысенко