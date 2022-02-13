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17:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

На пляже в США появились странные фигуры из песка

Их создали ветер и мороз.

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Природа — самый лучший скульптор и художник. И чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно взглянуть на странные «скульптуры» из песка, созданные сильным ветром. Они появились после нескольких особенно холодных дней на пляже Тискорния-Парк-Бич в штате Мичиган.

Сюрреалистические фигурки успел сфотографировать местный фотограф Джошуа Новицки.

«Песчаные образования (некоторые люди сравнивают их с худу), вызванные ветровой эрозией пляжа, могут возникать в любое время года (хотя и редко), если есть мокрый песок и устойчивый сильный ветер в течение нескольких дней», — рассказал он изданию My Modern Met.

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