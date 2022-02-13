В Ливане образовались двухметровые сугробы

Уже второй месяц в Ливане на Ближнем Востоке идут сильные дожди, периодически переходящие в нетипичные для региона обильные снегопады.
По данным метеорологической службы страны, в этом году снег покрыл около 70% территории Ливана, а его толщина в горных районах, расположенных на высоте 1500 метров над уровнем моря, достигает от трех до пяти метров.
Вопреки продолжительному холоду, многие местные жители радуются аномальной погоде, ведь снег и дождь — предвестники будущего урожая, пишет «Синьхуа». Вода уже наполнила около сотни естественных и искусственных прудов на юге страны, обеспечив сельхозпроизводителей запасами на весь сезон. Если же зимой осадков мало, весной и летом Ливан страдает от сильной засухи и высоких цен на воду.
В прошлые годы высокая стоимость воды для полива вынудила часть фермеров отказаться от выращивания многих культур, что привело к сокращению посевных площадей примерно на 55 процентов.