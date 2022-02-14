Землетрясение в Грузии попало в прямой эфир телеканала (видео)
Подземные толчки напугали ведущего в студии.
Подземные толчки напугали ведущего в студии.
Вечером 13 февраля в Грузии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился на юге страны в районе села Самеба, недалеко от границы с Арменией.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, толчки были зафиксированы в 22:25 по тбилисскому времени (21:25 мск) и хорошо ощущались в Тбилиси и других городах страны.
Землетрясение в прямом эфире показал местный телеканал «Пирвели». Во время беседы ведущего с гостем по видеосвязи студию начало трясти. Ведущий при этом был напуган и предложил временно отключиться на рекламу. Сообщается, что после этого эфир был продолжен в обычном режиме.
Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также в городах Гюмри и Ванадзоре. Там в некоторых районах отключилось электричество, которое позже было восстановлено.
Екатерина Гура