День в истории: 14 февраляДень святого Валентина, трагедия в "Трансвааль-парке", создание YouTube и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
51Названы победители проекта National Awards
12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Землетрясение в Грузии попало в прямой эфир телеканала (видео)

Подземные толчки напугали ведущего в студии.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

Вечером 13 февраля в Грузии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился на юге страны в районе села Самеба, недалеко от границы с Арменией.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, толчки были зафиксированы в 22:25 по тбилисскому времени (21:25 мск) и хорошо ощущались в Тбилиси и других городах страны.

Землетрясение в прямом эфире показал местный телеканал «Пирвели». Во время беседы ведущего с гостем по видеосвязи студию начало трясти. Ведущий при этом был напуган и предложил временно отключиться на рекламу. Сообщается, что после этого эфир был продолжен в обычном режиме.

По данным местных СМИ, в результате землетрясения никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось.

Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также в городах Гюмри и Ванадзоре. Там в некоторых районах отключилось электричество, которое позже было восстановлено.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>