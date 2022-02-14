Охранник объяснил, почему испортил картину ученицы Малевича Мужчина, который испортил картину ученицы Казимира Малевича в Екатеринбурге, говорит, что принял экспозицию в «Ельцин центре» за выставку детских рисунков
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
84Открытие Олимпиады 2022
15:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Новую Зеландию обрушился мощный циклон «Дови»

Он вызвал наводнения и оползни.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье, 13 февраля, на Новую Зеландию обрушился циклон «Дови». Сообщается, что порывы ветра в отдельных районах достигали 130−150 километров в час. Ветер срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем, переворачивал автомобили и уносил в море пришвартованные в порту лодки.

Из-за обрыва электропроводов жители Окленда и соседних городов на несколько часов остались без электричества, и до сих пор оно восстановлено не во всех населенных пунктах.

Сильные ливни также вызвали наводнения и оползни в части районов Окленда и Веллингтона. Из-за этого было перекрыто движение по некоторым важным мостам и автомагистралям. Также было приостановлено и авиасообщение.

Несмотря на многочисленный ущерб, человеческих жертв удалось избежать.

Местные СМИ сообщают лишь об одном пострадавшем — это мужчина, который находился за рулем автомобиля в момент, когда на него упало огромное дерево. С серьезными травмами он был доставлен в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>