На Новую Зеландию обрушился мощный циклон «Дови»
Он вызвал наводнения и оползни.
Он вызвал наводнения и оползни.
В воскресенье, 13 февраля, на Новую Зеландию обрушился циклон «Дови». Сообщается, что порывы ветра в отдельных районах достигали 130−150 километров в час. Ветер срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем, переворачивал автомобили и уносил в море пришвартованные в порту лодки.
Из-за обрыва электропроводов жители Окленда и соседних городов на несколько часов остались без электричества, и до сих пор оно восстановлено не во всех населенных пунктах.
Сильные ливни также вызвали наводнения и оползни в части районов Окленда и Веллингтона. Из-за этого было перекрыто движение по некоторым важным мостам и автомагистралям. Также было приостановлено и авиасообщение.
Местные СМИ сообщают лишь об одном пострадавшем — это мужчина, который находился за рулем автомобиля в момент, когда на него упало огромное дерево. С серьезными травмами он был доставлен в больницу.
Екатерина Гура